"La Russia sta traendo vantaggio da quanto accade in Israele", dice Borrell

In Lussemburgo la riunione tra i ministri degli Esteri europei. L'Alto rappresentante avvicina il medio oriente all'Ucraina. I leader occidentali hanno ribadito "il loro sostegno a Israele, ma hanno preteso "il rispetto del diritto umanitario internazionale". Sarebbero 222 gli ostaggi nella mani di Hamas

Dovrebbero essere 222 gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas

L'esercito israeliano ha fornito un nuovo aggiornamento sul numero di ostaggi trattenuti a Gaza dal gruppo terroristico di Hamas: sarebbero 222 le persone ancora nella Striscia di Gaza.

Dall'Ucraina a Israele, "la Russia sta traendo vantaggio dalla situazione", dice Borrell

Secondo l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell "la guerra in Israele e Ucraina hanno diverse radici e conseguenze ma causano egualmente scosse telluriche in tutto il mondo. La Russia si sta certamente avvantaggiando di questa situazione. Le accuse di doppi standard c'erano prima della guerra e ora ritornano: dobbiamo essere molto attenti a mostrare la stessa preoccupazione per ogni civile ucciso", ha detto al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri a Lussemburgo. "Certo, diamo forte sostegno a Israele perché ha patito uno degli attacchi più forti contro il popolo ebraico, ma dobbiamo anche prendere in considerazione l'uccisione dei palestinesi, anche loro sono vittime di Hamas", ha concluso.

La diplomazia occidentale sta lavorando per evitare l'allargamento del conflitto, dice Tajani

Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani serve "una de-escalation" della violenza in Israele e nella Striscia di Gaza, che preveda anche "l'interruzione del lancio di razzi da parte di Hamas ed Hezbollah". Il ministro, ora in Lussembrurgo, ha sottolineato che per arrivare a una tregua "non si può permettere ad Hamas di fare quel che vuole" e che "Israele, che ha il diritto di difendersi", lo deve fare però "in modo proporzionato, senza colpire indiscriminatamente la popolazione civile a Gaza".

Secondo Antonio Tajani i rischi di un allargamento del conflitto in Medio Oriente "ci sono" ed è per questo che si sta lavorando, perché ciò non si trasformi in realtà. "Tutti noi, Stati Uniti e Ue, ci stiamo impegnando sulla via diplomatica e l'Italia ha assunto un ruolo di primo piano: l'obiettivo è evitare l'incendio del Medio Oriente", ha aggiunto Tajani. "La via diplomatica è quella che premia sempre", ha precisato.

"Non abbiamo segnali di attentati previsti nel nostro paese ma questo non significa sia il caso di abbassare la guardia", ha concluso

Quando ci sarà l'offensiva via terra a Gaza?

Foto Ap, via LaPresse

Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, Israele ha bombardato Gaza e ammassato truppe al confine. L'offensiva via terra sembrava imminente nei primi giorni di guerra. A oggi però non è ancora stata effettuata. Ci sarà?

Il tenente colonnello Peter Lenner ha dichiarato alla BBC che i tempi terranno conto degli sforzi per liberare le dozzine di ostaggi detenuti da Hamas e che "l'offensiva di terra, se avrà luogo, avverrà nel miglior momento operativo".

Il tenente colonnello Jonathan Conricus ha invece dichiarato all'ABC che "la guerra può finire presto. Hamas deve solo arrendersi e rilasciare gli ostaggi". Se Hamas rifiuta questo, ha aggiunto Conricus, "probabilmente dovremo intervenire e per portare a termine l'operazione via terra sarà necessa. La fine di questa guerra ci sarà solo quando Hamas verrà smantellato e non avrà più la capacità di minacciare alcun civile israeliano".

Per approfondire

Dal Libano Hezbollah continua a cercare di colpire Israele

Un aereo israeliano ha colpito due cellule di Hezbollah in Libano durante la notte tra domenica e lunedì. Lo ha reso noto il comando delle Forze di difesa israeliane, La prima è stata abbattuta vicino alla città di confine israeliana di Mattat, l'altra era nella regione contesa di Shebaa Farms. Entrambe stavano sistemando l'attrezzatura per effettuare lanci di missili e razzi anticarro verso Israele.

L'agenzia di stampa statale libanese NNA ha riferito che c'è stato un attacco aereo israeliano alla periferia di Aitaroun, un villaggio nel sud del Libano che si trova a circa 13 chilometri a nord-est di Mattat. Non è chiaro se si riferisce però allo stesso fatto.

"Israele ha il diritto di difendersi, ma anche di rispettare il diritto umanitario internazionale", dicono i leader occidentali

I leader di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania e Italia hanno parlato domenica del conflitto Israele-Gaza e della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. In una nota la Casa Bianca afferma che il presidente Joe Biden, il primo ministro Rishi Sunak e gli altri leader hanno ribadito "il loro sostegno a Israele e al suo diritto di difendersi dal terrorismo", ma hanno chiesto "il rispetto del diritto umanitario internazionale, compreso il diritto protezione dei civili”.

La nota dice anche che i leader occidentali "hanno accolto con favore il rilascio dei due ostaggi e hanno chiesto il rilascio immediato di tutti gli ostaggi rimanenti" e "l'annuncio dei primi convogli umanitari che raggiungeranno i palestinesi di Gaza e si sono impegnati a continuare a coordinarsi con i partner nella regione per garantire un accesso duraturo e sicuro al cibo, all'acqua, alle cure mediche e ad altra assistenza necessaria per soddisfare le esigenze umanitarie".