Perché entrare a Gaza è l'unico modo per fermare Hamas

L’evacuazione dei civili israeliani che vivono al confine con Gaza è completa. Sderot, che si trova a un chilometro dalla Striscia, è vuota. I cittadini sono stati trasferiti in vari alberghi del paese e la misura è parte delle precauzioni che Israele sta prendendo prima di fare irruzione e cercare di liberare il territorio da Hamas. Anche a nord alcune zone sono state evacuate, i razzi vengono lanciati dal Libano a ritmo sempre più intenso e portare via i civili è il modo migliore per evitare vittime in questo momento. Le autorità continuano a definire l’ingresso dell’esercito israeliano imminente, mancano ancora degli aggiustamenti che riguardano la logistica e delle precauzioni sull’addestramento dei soldati, Israele ha richiamato un numero di riservisti senza precedenti, come non accadeva dalla guerra dello Yom Kippur. Non ci sono alternative all’ingresso a Gaza, la decisione non è dettata da volontà di vendetta o di punizione contro il popolo palestinese, ma ha a che fare con la sicurezza futura di Israele e finora tutte le operazioni intraprese dai comandi militari riguardano la preparazione. Dopo aver liberato i villaggi invasi dai terroristi di Hamas, Tsahal ha iniziato a bombardare la Striscia portando avanti un attacco che aveva lo scopo di colpire obiettivi militari, terroristi di Hamas e preparare le condizioni per l’offensiva via terra. I primi due punti, l’attacco contro obiettivi e gli assassini mirati, sono pratiche già usate, per cui non c’è bisogno di far entrare i soldati sul territorio di Gaza, ma questa volta l’obiettivo è sradicare Hamas come organizzazione, toglierle la capacità di portare a termine un attacco coordinato contro i cittadini israeliani come avvenuto il 7 ottobre scorso.

