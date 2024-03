Per Putin Kyiv disarmata è un'occasione

Anche la Russia è in campagna elettorale. Sembra un paradosso in un contesto in cui si conosce già il risultato, in cui non ci sono dibattiti, gadget, bandiere, manifesti di un partito o dell’altro, maschere, magliettine con la faccia di un candidato o dell’altro. Sulla scheda elettorale i candidati saranno quattro, ma si vede soltanto Vladimir Putin. Non esistono confronti, ma soltanto discorsi del capo del Cremlino, che ieri ha rilasciato un’intervista a Dmitri Kiselev, il volto più istituzionale della propaganda televisiva. Venerdì verranno aperti i seggi in Russia, si voterà fino a domenica e il presidente russo si è fatto vedere ancora una volta in atteggiamento elettorale, promettendo, rivendicando successi, minacciando, parlando di storia. Lunga parte dell’intervista è dedicata all’economia, perché è sui conti che i russi votano e sono mesi che il Cremlino insiste sui grandi successi dei conti russi nonostante le sanzioni. Ma Putin in campagna elettorale ha fatto anche promesse: salari più alti, meno tasse, infrastrutture. Ha detto ai russi che se ora tutto va bene andrà anche meglio perché i soldi ci sono. Kiselev, nel domandare a Putin dove troverà i soldi per fare tutto ciò che ha promesso, ha definito il piano del presidente “un paese dei sogni” e il capo del Cremlino ha spiegato che in sei anni – esattamente la durata del suo mandato – tutto cambierà. Tra sei anni Vladimir Putin avrà settantasette anni, conta di rimanere al suo posto, di aver preso l’Ucraina e di essere andato oltre.

