Putin non ha rinunciato al Mar Nero

La flotta russa nel Mar Nero, il mare di guerra che lambisce Russia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Turchia e Georgia, si è ridotta del 20 per cento perché gli ucraini, pur non avendo una flotta, hanno colpito le navi da guerra russe: un tempo le imbarcazioni minacciose si vedevano dalla costa, adesso stanno a distanza perché sanno che possono essere colpite e l’orizzonte è sgombro da profili minacciosi. Sono mesi che gli attacchi vanno a segno, servono a proteggere non soltanto l’Ucraina ma anche i commerci nel Mar Nero e le esportazioni di grano e metalli, che sono importanti per l’economia di Kyiv e per il mondo.

