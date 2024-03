Le minacce di morte alla fumettista Corinne Rey per una vignetta sull'ipocrisia di Hamas

“Sei una creatura vile, spaventosamente sottomessa ai tuoi padroni sionisti. Vai a farti fottere". La vignettista sopravvissuta alla strage di Charlie Hebdo è vittima di un'ondata d'odio per aver denunciato - con una vignetta - la carestia a Gaza di cui Hamas è responsabile

Parigi. “Ti auguro il peggio nella vita, ignobile personaggio. Avrebbero dovuto liquidarti il 7 gennaio”. E ancora: “Sei una creatura vile, spaventosamente sottomessa ai tuoi padroni sionisti. Vai a farti fottere, puttana”. E c’è chi le augura letteralmente di essere “schiacciata da un’auto”, di subire un altro attentato, ma questa volta letale. Corinne Rey, alias Coco, vignettista del quotidiano francese Libération sopravvissuta alla strage di Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015 (con i kalashnikov dei fratelli Kouachi puntati in faccia, fu costretta a immettere il codice numerico che aprì la porta dell’edificio dove si trovava il giornale satirico e ad assistere all’assassinio di Wolinski, Cabu e degli altri suoi colleghi), è vittima di un’ondata di odio e minacce di morte a causa di una caricatura pubblicata lunedì mattina sul giornale per cui lavora oggi, che aveva come tema la denuncia della carestia a Gaza e dei terroristi islamisti di Hamas.