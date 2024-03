Emmanuel Macron insiste: la Russia non deve vincere

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, vuole aprire gli occhi agli altri paesi europei sulla necessità di instaurare un’“ambiguità strategica” con Mosca e intensificare gli aiuti a Kyiv di fronte alla minaccia rappresentata da Vladimir Putin. Dopo aver firmato, un mese fa, l’accordo sulla sicurezza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, giovedì Macron ha spiegato in un’intervista televisiva la strategia della Francia per sostenere l’Ucraina, con la guerra sul campo che si sta inasprendo, i cyberattacchi russi contro ministeri e servizi statali francesi (e non solo, come dimostra il cyberattacco all’aereo del ministro inglese Shapps), le intimidazioni di Mosca verso l’occidente e della morte del dissidente Alexei Navalny.

