Quante contorsioni Trump impone al Partito repubblicano

Donald Trump, “uomo di pace” che vuole porre fine alla guerra della Russia in Ucraina non dando più soldi e armi all’Ucraina, “uomo di pace” che non disdegna le cose buone fatte da Adolf Hitler, costringe il Partito repubblicano a continue contorsioni. Ora, il suo partito se l’è scelto e voluto, Trump, non ha fatto nulla per arginarlo, anche se avrebbe potuto e anche se gli sarebbe convenuto, visto che nelle elezioni di metà mandato l’ex presidente aveva ottenuto risultati mediocri e visto che ha un problema con l’elettorato moderato che potrebbe essere decisivo a novembre – il Wall Street Journal, che non è certo stato neutrale con il trumpismo, scrive che qualsiasi candidato repubblicano batterebbe Joe Biden, tranne proprio Trump. Quindi le contorsioni sono, per i repubblicani, un prezzo da pagare previsto, ma vedere in diretta la deformazione del conservatorismo americano, con dichiarazioni d’adattamento al limite del ridicolo, continua a essere uno spettacolo istruttivo.

