Perché il sovranismo francese va così forte. La “Bardellamania”

“Jordan on t’aime!”, gridano due ragazzi mentre il loro idolo cammina tra gli stand del Salone dell’Agricoltura, l’appuntamento imprescindibile per ogni politico francese, la messa laica della ruralità. Perché tanto amore? “E’ un bel ragazzo, incarna il rinnovamento di tutto ciò che odiavamo nel Front national”, dice il primo, che lavora nel settore dell’aviazione. “Mette del miele francese sull’estrema destra”, aggiunge il secondo, disoccupato. Jordan è Jordan Bardella, 28 anni, presidente e capolista alle elezioni europee del Rassemblement national (Rn), il principale partito sovranista francese. “E’ l’uomo chiave della normalizzazione di Rn”, ha scritto l’Opinion. Era visto come un cyborg, un robot che non sorrideva mai e non poteva fare breccia nel cuore dei francesi, lanciato al centro della scena troppo presto dalla sua madrina, Marine Le Pen. Ma da quando ha preso le redini del partito nell’autunno del 2022, diventando il primo leader frontista senza il cognome Le Pen, la sua ascesa in termini di popolarità è stata folgorante.

