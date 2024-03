La polizia bussa alla porta di chi ha partecipato al funerale di Navalny

La polizia russa ha aspettato: quando non viene colta di sorpresa, aziona la repressione in differita. Anche questa volta si è affidata alle telecamere per identificare chi è andato al funerale di Alexei Navalny, per arrestarlo con qualche giorno di distanza. Lascia passare il tempo, lascia scorrere la paura, i russi lo sanno e gli artisti che hanno dedicato i loro disegni a questa giornata di lutto nazionale non dichiarato l’hanno rappresentata con manganelli, transenne, carri armati in attesa. La repressione è partita, non c’era un orario stabilito, si è presa il tempo per analizzare i filmati, per vedere chi ha detto cosa, chi abita dove. Non tutti, ma tanti in Russia hanno domande da porre al Cremlino, arrivano da ogni parte della nazione, non soltanto dalla capitale. Emma Tagaeva si è fatta fotografare con in mano un manifesto scritto con il pennarello, la sua domanda è: cosa ha fatto Navalny? Tagaeva ha perso due figli e il marito: era il primo settembre del 2004, erano nella scuola numero 1 di Beslan, erano stati presi in ostaggio da più di trenta terroristi che chiedevano il ritiro dei soldati russi dalla Cecenia. Più di mille persone vennero stipate nella sala della palestra della scuola, ne morirono più di trecento, oltre la metà erano dei bambini, i sopravvissuti vennero liberati il 3 settembre, sulla dinamica, sulle responsabilità, sui colpi sparati contro la scuola, sulla mancanza di precauzione per salvare le vite dei sequestrati, sui negoziati fallimentari con i sequestratori, le autorità russe non hanno mai voluto fare chiarezza e Tagaeva, assieme ad altri cittadini, iniziò a fondare dei comitati per chiedere una ricostruzione fedele, accertata, di un evento con troppe ombre. Tagaeva è la copresidente del comitato La voce di Beslan, il lungo cartellone scritto a mano non è la sua prima forma di protesta contro il Cremlino, nel 2016 si era presentata con altre madri indossando magliette con la scritta “Putin è il boia di Beslan”. Nel 2004 il presidente russo aveva cinquantadue anni, era al suo primo mandato, aveva già urlato di voler andare a scovare i terroristi ovunque – letteralmente – e a Beslan tardò ad andare, non andò mai a trovare i parenti delle vittime, non volle mai un’indagine accurata sulle responsabilità fatali.

