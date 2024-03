Mezzo mondo in ginocchio da Putin

Mezzo mondo è propenso a scagionare Putin e a dargli credito. O almeno il beneficio del dubbio. Anche quando fa ammazzare gli oppositori. O fa condannare un militante per i diritti civili (Oleg Orlov non è nemmeno un rivale politico come lo era Navalny) perché si è permesso di scrivere un articolo contro la guerra in Ucraina col titolo: “Volevano il fascismo? L’hanno avuto”. Così come nel 1933 mezzo mondo era propenso a dare credito a Hitler.

