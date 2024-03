Un martedì poco "Super". Ecco perché in America il prossimo giovedì conta di più

È il Super Tuesday, un momento considerato cruciale delle primarie americane. Ma in questo anomalo anno elettorale interessa ben poco. Più importante sarà l'appuntamento di giovedì, con il discorso di Biden sullo Stato dell’Unione

Martedì è il giorno della settimana che negli Stati Uniti è dedicato agli appuntamenti elettorali. Il nostro conto alla rovescia ha come traguardo il primo martedì di novembre, il giorno 5, quando si voterà per le Presidenziali. Ma prima di allora il calendario del voto offre una serie di altri martedì importanti, nessuno dei quali in teoria doveva essere più importante di quello di oggi, 5 marzo. Perché oggi è il Super Tuesday.