Il Super Tuesday del discontento e i suoi segnali, leggendo il saggio “Frontiera”

Oggi è il Super Tuesday, il martedì più affollato delle primarie americane, si vota in quindici stati e in un territorio, le Samoa americane, ma, come scrive senza fronzoli il New York Times, un appuntamento solitamente eccitante quest’anno è invece “insolitamente non importante”. Nel campo democratico si ricandida l’attuale presidente, Joe Biden, e quindi non c’è una contesa. Nel campo repubblicano Donald Trump sembra già vittorioso, e con oggi la sua unica rivale rimasta, Nikki Haley, potrebbe decidere di lasciare. E Trump è vittorioso anche per un altro motivo: i suoi processi non interromperanno più di tanto la sua campagna elettorale e la questione dell’eversione del 6 gennaio 2021, che è cruciale nel momento in cui si parla di una sua possibile rielezione (è cruciale per tutto in realtà), non sarà stabilita prima di novembre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE