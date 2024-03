Candele, cori e applausi. Le immagini del funerale di Navalny

"Na-val-ny, Na-val-ny", scandiscono i presenti. E c'è chi canta "Putin assassino". Il team dell'oppositore ha esortato chi non può partecipare a improvvisare cerimonie in tutta la Russia.

“Ricorderemo a lungo e non ci arrenderemo”. Nella chiesa della Madre di Dio, dove si è radunato un migliaio di persone per salutare la bara dell'oppositore russo Alexei Navanly, morto in un carcere siberiano a febbraio scorso, una donna distribuisce candele alla gente.

«Мы будем помнить долго и не сдаваться».



У храма в Марьино женщина раздает людям свечи.



Видео: SOTAvision pic.twitter.com/OQUqCZlUsL — Холод (@holodmedia) March 1, 2024

La coda si è già allungata per due chilometri, dicono i giornalisti russi di Sota Vision, i cui video mostriamo in questa pagina. La gente canta in coro il nome di Alexei Navalny. "Na-val-ny, Na-val-ny", scandiscono i presenti, che hanno accolto la bara con un applauso. Alcune persone cantano "Putin è un assassino".

Люди у храма скандируют «Навальный» и «Ты не боялся и мы не боимся». Наши корреспонденты сообщают, что людей начали запускать на территорию храма pic.twitter.com/w9CW3hCxbU — SOTA (@Sota_Vision) March 1, 2024

Очередь к храму, где началась церемония прощания с Алексеем Навальным, растянулась уже на два километра. Люди скандируют: «Алексей!»



Видео: «Сирена» pic.twitter.com/Jo1We4nhuS — SOTA (@Sota_Vision) March 1, 2024

Secondo Ostorozhno Novosti, la polizia ha controllato, anche con pattuglie a cavallo, l'intera area dove, denuncia il media indipendente, si registrano problemi con la rete internet. Potrebbero poi esserci decine di agenti in borghese che monitorano da vicino la situazione e scattano foto dei presenti.

Il team di Navalny ha esortato i sostenitori che non potranno partecipare al funerale a Mosca di onorare la memoria del dissidente con cerimonie improvvisate in tutta la Russia. "Grazie a tutti coloro che sono venuti a salutare Alexey. Grazie a tutti coloro che pensano a lui", scrive su X la portavoce Kira Yarmish. Sul profilo social, accanto alle sue parole, campeggia un video della Bbc che mostra una lunga coda di persone che si sposta dalla chiesa al cimitero, distante una trentina di minuti a piedi. Mentre la bara veniva portata fuori dalla chiesa, a Mosca, al termine del funerale, alcune persone tra la folla hanno gettato fiori sul carro funebre e gridato "La Russia sarà libera!". Altri chiedevano di fermare la guerra e alcuni hanno gridato "assassini". Laura Gozzi, corrispondente della Bbc, scrive che "per quelli di noi abituati a osservare da vicino la Russia", queste scene di protesta "sembrano surreali". Perché nei mesi scorsi c'è stato che è stato arrestato per avere anche semplicemente portato dei cartelli con simili slogan.

Спасибо всем, кто пришел проститься с Алексеем. Спасибо всем, кто думает о нем. pic.twitter.com/doOQiUCTWo — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 1, 2024

Migliaia di persone sono andate a rendere omaggio ad Navalny. E lo hanno fatto nonostante i significativi rischi personali che potrebbero derivarne. Il giorno della sua morte, il 16 febbraio, almeno 400 persone sono state arrestate solo per aver deposto fiori in sua memoria. E alcuni di loro in seguito hanno perso il lavoro. Non sappiamo ancora cosa potrebbe succedere alle persone che sono andate in chiesa e al cimitero oggi, ma sono senza dubbio state molto coraggiose a presentarsi. I tribunali russi hanno etichettato sia Navalny che la sua organizzazione come estremisti, quindi qualsiasi associazione con loro può portare guai seri. Dopotutto, questo è il funerale di un uomo che al suo apice è stato in grado di portare in piazza centinaia di migliaia di persone per denunciare il partito di “truffatori e ladri” di Vladimir Putin.

La madre di Navalny, Lyudmila, è stata abbracciata da molte persone fuori dalla chiesa poco dopo la fine del servizio funebre. In un video condiviso sui social, e ripreso dalla Bbc, si vedono diverse persone avvicinarsi e abbracciarla, dicendo: "Grazie per tuo figlio" e "Perdonaci".

Video: SOTAvision