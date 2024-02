Lo strano caso del film caro all'universo Maga che piace ai cattolici conservatori

Cosa mai può esserci di criticabile in un film che denuncia la pedofilia e fa luce su terribili traffici di minori a scopo sessuale? Di per sé niente, ovviamente: è compito del cinema cercare di scavare anche nelle peggiori perversioni e puntare i riflettori su stati canaglia e istituzioni che non fanno abbastanza per combattere piaghe come questa. Ed è proprio quello che fa “Sound of Freedom-Il canto della libertà”, un film che dopo essere diventato un caso l’estate scorsa negli Stati Uniti, da qualche giorno è sbarcato in Italia ed è protagonista di un significativo passaparola, che riempie sale grandi e piccole. Costato 40 milioni di dollari, il film di Alejandro Monteverde interpretato da Jim Caviezel (il Gesù della “Passione” di Mel Gibson) ne ha già guadagnati 250 in tutto il mondo e continua a crescere come fenomeno lontano dai riflettori del grande pubblico, ma spinto da associazioni e appassionati che in buona parte si riconoscono in alcune realtà del mondo cattolico.

