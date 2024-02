Cosa succede dopo Avdiivka

Kyiv, dalla nostra inviata. Avdiivka, la città nella regione di Donetsk in cui si consuma una battaglia feroce, è caduta. L’esercito ucraino ha deciso di ritirarsi, di uscire da uno scontro sanguinoso e lungo prima di essere circondato dalle truppe di Mosca, che hanno preso il controllo e occupato la città. La decisione di portare le truppe via da Avdiivka è la prima presa dal nuovo capo delle forze armate, Oleksandr Syrsky, e sembra in antitesi con quanto il generale aveva fatto finora. Syrsky, nei primi mesi del 2023, aveva preso anche delle decisioni importanti riguardanti Bakhmut, l’altra città nell’oblast di Donetsk caduta a maggio, ha spinto la resistenza dei soldati ucraini fino al limite della sopportazione, la difesa della città dai mercenari russi della Wagner è costata vite e fatica ed è ricordata tra le imprese che hanno messo addosso a Syrsky il soprannome di “macellaio”. Adesso il generale ha preso la decisione opposta, per risparmiare le vite dei soldati, si è ritirato su delle posizioni difensive. La Russia ha parlato di un ritiro disorganizzato, ma non ci sono evidenze, se non la decisione di Mosca di creare delle divisioni nella società ucraina: sono tutti in attesa di giudicare l’operato di Syrsky, arrivato dopo l’idolatrato Valeri Zaluzhny, e la Russia ha già dimostrato di voler sfruttare questi dubbi. Se non ci sono evidenze di una ritirata disorganizzata, ci sono invece certezze su cosa è mancato ad Avdiivka: munizioni. Il presidente americano Joe Biden ha subito evidenziato il problema, ha dato la colpa al ritardo nelle decisioni del Congresso americano, ma il ritardo dell’assistenza occidentale potrebbe diventare la condanna non soltanto di Avdiivka, ma potrebbe portare restrizioni ulteriori: l’avanzata russa ad Avdiivka è stata favorita dal supporto aereo che gli ucraini non avevano modo di contrastare, la carenza di missili per la difesa aerea ha lasciato aperta la strada alle bombe di Mosca e le scorte, secondo il New York Times, potrebbero essere esaurite del tutto il prossimo marzo.

