Prandini va da Metsola per togliere qualche trattore dalle scarpe di Giorgia Meloni

Bruxelles. Mentre l’Europa cerca disperatamente un dialogo con gli agricoltori il presidente di Coldiretti vola a Bruxelles pronto a vendere a caro prezzo il suo carnet da un milione e mezzo di tessere. Ettore Prandini è tornato ieri nella capitale belga a una settimana dalle proteste che hanno sconquassato il centro mentre centinaia di giacche gialle Coldiretti si aggiravano tra i trattori, fumogeni e bancali ammassati davanti alle barriere di filo spinato, tirate per proteggere il Parlamento europeo dall’assalto degli agricoltori. Per Coldiretti infatti l’Ue rimane l’origine di tutti i mali che affliggono le campagne italiane, e non potrebbe essere altrimenti perché se non è Bruxelles allora non rimane che Roma. Ma tra il leader degli agricoltori e Meloni c’è un ottimo feeling ed è così che Prandini vola a Bruxelles a levare qualche trattorino dalla scarpa al governo.

