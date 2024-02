Macron contro l'ambiguità delle femministe su Hamas

Il governo francese vuole tagliare le sovvenzioni alle associazioni femministe con posizioni “ambigue” sull’attacco contro Israele perpetrato lo scorso 7 ottobre dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha annunciato domenica su Radio J, la radio della comunità ebraica francese, la ministra per le pari opportunità Aurore Bergé. “Ho chiesto che tutte le associazioni sostenute finanziariamente vengano passate al setaccio”, ha dichiarato la ministra. E in caso di “ambiguità” su quanto accaduto il 7 ottobre, “non sarebbe normale che queste associazioni continuassero a ricevere delle sovvenzioni da parte del governo”, ha sottolineato Bergé. Lo scorso novembre, il collettivo Paroles de femmes ha pubblicato un appello sul quotidiano Libération per denunciare il silenzio assordante di un certo mondo femminista verso il femminicidio di massa di cui sono state vittime le donne israeliane.

