Limitare l'eleggibilità di Trump potrebbe creare un pericoloso precedente

A dicembre la Corte suprema del Colorado ha deciso di escludere Donald J. Trump dalle schede elettorali in quanto, secondo il 14esimo emendamento, sarebbe responsabile di insurrezione. L’emendamento in questione, implementato dopo la Guerra Civile, squalificherebbe dall’avere posizioni elettive chiunque abbia giurato sulla Costituzione per poi tentare degli atti contro la nazione. Per i giudici del Colorado il ruolo di Trump il giorno dell’attacco al Campidoglio del 6 gennaio basterebbe per bollarlo come ribelle. Dopo il Colorado altri stati si sono espressi in proposito creando una situazione mai vista nella storia del paese.

