Gli insulti agli ebrei e il Mein Kampf nella sezione giovanile di AfD  

Il tribunale amministrativo di Colonia ha stabilito che Junge Alternative, la sezione giovani di AfD , può essere definita “una forza di destra estremista certificata” in tutto il paese. Una pronuncia importante destinata però a non avere effetti immediati

Lars Klingbeil, uno dei due presidenti del partito socialdemocratico tedesco, è stato numero due degli Jusos, la sezione giovanile della Spd. Anche Paul Ziemiak, sul lato moderato, ha fatto carriera in modo analogo e da presidente della Junge Union, i “pulcini” della Cdu, è diventato prima segretario generale della balena bianca tedesca (2018-2022), mentre dal 2022 è segretario generale della Cdu nel Land più grande: il Nord Reno-Vestfalia. Da queste organizzazioni si parte per scalare il potere: una tradizione preoccupante se si considera che il tribunale amministrativo di Colonia ha di recente stabilito che Junge Alternative (JA), la sezione giovani di AfD, può essere definita “una forza di destra estremista certificata” non solo all’est ma in tutto il paese. La definizione non è del Tar tedesco ma del servizio di intelligence della Repubblica federale. La Corte ha confermato che JA promuove costantemente l’animosità contro gli stranieri, specialmente quelli di origine musulmana, fa campagna contro la democrazia e soffia sul fuoco dell’identitarismo. Una pronuncia importante che non è però destinata ad avere effetti immediati.