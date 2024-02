Sempre più cinesi passano il confine con l'America illegalmente. Motivi e complotti

La crisi dei migranti al confine sud degli Stati Uniti è usata dalla propaganda di Pechino per criticare il governo federale. Ma è da lì che lo scorso anno oltre 50 mila persone con passaporto cinese sono passate per cercare condizioni economiche migliori e libertà. E i repubblicani anti cinesi alzano il tiro sull'immigrazione come arma nelle mani di Xi

La crisi dei migranti tra il Messico e il Texas, e quella politica tra il Texas e il governo federale, si sta trasformando in una “crisi costituzionale negli Stati Uniti”. E’ questa la narrazione prevalente sui media di stato cinesi da qualche tempo a questa parte: le immagini dei migranti che attraversano illegalmente il confine con l’America servono a sottolineare anche l’incapacità da parte della prima economia del mondo di gestire i suoi problemi interni. Ma tutti i servizi evitano di diffondere una notizia piuttosto imbarazzate per la leadership di Pechino: nell’anno fiscale 2023, che va da ottobre 2022 a ottobre dell’anno scorso, i cittadini cinesi che hanno attraversato il confine con il Messico per entrare negli Stati Uniti sono stati 52 mila e 700, un aumento considerevole rispetto agli oltre 27 mila dell’anno precedente, secondo i dati della U.S. Customs and Border Protection. E’ il gruppo etnico più in aumento negli attraversamenti illegali, non solo verso il Texas ma anche e soprattutto verso la California.