Nessuno vs Haley: 1 a 0. La sconfitta della repubblicana in Nevada

La decisione di optare per le primarie anzichè per il tradizionale caucus in Nevada non ha premiato l'ex ambasciatrice Onu che è arrivata seconda dietro "Nessuno di questi candidati". Mentre Trump, assente, continua a esercitare la sua influenza tra i repubblicani locali

Le primarie del Nevada non contano nulla. Chi vota non sceglie davvero i delegati che verranno mandati alla National Convention e che a loro volta sceglieranno il candidato alla presidenza. Nikki Haley è arrivata seconda, con 19.849 voti. Primo è arrivato “Nessuno di questi candidati”, con 39.876 voti. Donald J Trump non ha partecipato. Situazione abbastanza imbarazzante per l’ex ambasciatrice Haley, l’unica che resiste nel campo repubblicano contro Trump. Il manager della campagna di Haley ha subito detto: “Il Nevada non è mai stato una nostra priorità, non ci abbiamo investito”. È stata molto impegnata in South Carolina, il suo stato, quello dove è stata governatrice, dove non vuole assolutamente fare una figuraccia. Sta mettendo tutte le sue uova lì. Vuole arrivare al 5 marzo, al Super Tuesday.