Meloni celebra l'amicizia con Tokyo senza parlare mai di Cina. Però manda il Cavour in Asia

Il messaggio del governo italiano, un po’ implicito ma rassicurante per gli alleati, è arrivato oggi, durante le dichiarazioni alla stampa con il primo ministro Fumio Kishida, quando la presidente del Consiglio ha ufficializzato una notizia di cui si chiacchierava da mesi. La portaerei sarà in missione nell'Indo-Pacifico

Amicizia, sintonia, cooperazione strategica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tokyo è a suo agio, dice che c’è “una forte convergenza di vedute” con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, che è “un elemento di base della nostra salda amicizia”. Pare meno a suo agio quando nel mezzo di una nevicata record, con tanto di trasporto pubblico bloccato e traffico in tilt, le viene organizzata una visita nel jinja più importante di Tokyo, cioè il santuario Meiji, luogo di culto della religione tradizionale giapponese, lo shintoismo. Lì Meloni esegue l’intero rito: fa l’abluzione prima alla mano destra e poi alla sinistra, s’inchina davanti all’altare dedicato ai kami, batte le mani due volte in segno di rispetto. Nella tradizione della destra italica per un lungo periodo di tempo c’è stata una certa fascinazione nei confronti del Giappone e dei suoi riti più legati all’impero: lo shintoismo faceva parte di quella cultura, insieme agli scritti di Yukio Mishima, entrambi interpretati come espressione di un nazionalismo militante dai fanatici occidentali, che spesso tralasciavano, sbagliando, elementi fondamentali della complessità giapponese. Tutto quel mondo però è stato sempre molto lontano da Meloni.