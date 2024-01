Cosa sappiamo sullo schianto dell'aereo russo a Belgorod

Per Mosca l'Il-76 trasportava prigionieri di guerra ucraini ed è stato abbattuto dall'esercito di Kyiv. Da parte dell'Ucraina non arrivano dichiarazioni ufficiali, ma i primi a mettere in dubbio la versione della Russia sono i suoi propagandisti

E’ stato il ministero della Difesa russo a parlare per primo. Prima ancora che si diffondessero i video, prima ancora che circolassero versioni ufficiose, l’agenzia di stampa Ria Novosti batteva la notizia che un aereo da trasporto militare russo, un Il-76, è precipitato vicino al confine con l’Ucraina, nella regione di Belgorod attorno alle 11, ora di Mosca, mentre effettuava un volo di linea. L’agenzia ha aggiunto che l’Il-76 trasportava sessantacinque soldati ucraini per uno scambio di prigionieri. La direttrice di Rt, Margarita Simonyan, ha subito sentenziato: “L’aereo e l’equipaggio erano nostri. I prigionieri i loro. Loro l’hanno abbattuto. Ogni altra informazione viene dal maligno”. La lingua russa sa essere telegrafica e Simonyan l’ha usata come uno slogan, per fissare bene la versione russa dell’accaduto che, per il momento, non ha ricevuto né conferme né smentite da parte degli ucraini. Il governatore della regione di Belgorod, Vjaceslav Gladkov, ha detto che un allarme aveva preceduto lo schianto dell’aereo.