La Srebrenica africana, in Sudan

Gli uomini e le donne da uccidere si riconoscono dal colore della pelle più scuro che indica l’appartenenza a una minoranza etnicamente africana in un paese etnicamente arabo. I miliziani delle Forze di supporto rapido e i loro alleati chiamano i sudanesi più scuri “schiavi”, e nel 2023 ne hanno ammazzati a migliaia andandoli a prendere casa per casa, mentre erano in coda dentro le panetterie o a pregare nelle moschee. Soltanto nella città di duecentomila abitanti di El Geneine, in Darfur, in Sudan, sono state uccise tra le diecimila e le quindicimila persone. Le hanno radunate, hanno separato gli uomini dalle donne, le hanno fucilate perché nere. Il rapporto degli esperti incaricati dall’Onu di indagare sui massacri in Sudan, pubblicato nel fine settimana, smentisce le stime molto conservative delle stesse Nazioni Unite secondo cui i morti della guerra cominciata il 15 aprile del 2023 sarebbero, in totale, dodicimila.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE