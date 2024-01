Sentirsi come la nuova pazza di piazza Giudìa

Provate ad aprire il sito di Amnesty International. Avrete la possibilità di firmare senza indugio due petizioni, una per il “Cessate il fuoco!” in medio oriente e l'altra perché “Israele revochi l'ordine di evacuare gli ospedali di Gaza”. Sarebbe stato decente, in una giornata come quella di ieri, che Amnesty si fosse ricordata del piccolo israeliano Kfir Bibas, il cucciolo dai capelli rossi che ha compiuto un anno il 18 gennaio nelle mani di Hamas, lontano dai suoi genitori. Sempre che ancora sia vivo, come si ostinano a sperare tutti gli israeliani, che non vogliono credere all’annuncio della sua morte e di quella del fratellino di poco più grande, diffusa dai terroristi a fine novembre. Noi speriamo con loro e con tutta la comunità ebraica italiana, che ieri, con il passaparola, si è data vari appuntamenti per chiedere che Kfir torni a casa con tutti i 120 ostaggi ancora in mano ai terroristi.

