La neoministra Rachida Dati sconvolge tutti dicendo: voglio Parigi

Parigi. In sette giorni, Rachida Dati si è ripresa il palcoscenico della politica francese. L’ex guardasigilli di Nicolas Sarkozy e neoministra della Cultura dell’esecutivo macronista ha annunciato ieri su Rtl che sarà candidata al comune di Parigi alle prossime elezioni municipali, che si terranno nel 2026. “Sono un’eletta parigina. Il mio obiettivo è Parigi. Il mio desiderio è quello di riunire tutti quelli che vogliono che a Parigi le cose cambino. Sono determinata”, ha dichiarato Dati, sindaca del Settimo arrondissement della capitale francese. Poi, rispondendo a una domanda precisa sulla sua possibile ricandidatura all’Hôtel de Ville dopo il tentativo fallito del 2020, ha confermato: “È tra tre anni. Certo, l’ho sempre detto”. La sarkozette, com’è soprannominata per la sua prossimità quasi simbiotica con l’ex capo dello stato, non ha mai nascosto la sua volontà di diventare sindaca della capitale, da sempre trampolino di carriere gloriose (Jacques Chirac è l’esempio più fulgido in tal senso: primo cittadino di Parigi per diciotto anni, 1976-1994, è diventato presidente della Repubblica nel 1995). Ma la tempistica dell’annuncio ha sorpreso un po’ tutti, compreso il capo dello stato, Emmanuel Macron, che martedì sera, nel corso della maxiconferenza stampa tenutasi all’Eliseo, ha assicurato di non aver affrontato la questione delle elezioni comunali con la sua nuova ministra: “Non abbiamo parlato di Parigi, so che faticherete a credermi, ma è la verità”.



