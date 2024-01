Il deprimente silenzio sul calciatore israeliano arrestato in Turchia

Niente fasce, mani in bocca e ginocchia a terra per Sagiv Jehezkel, attaccante dell'Antalyaspor, fermato e poi rispedito in Israele da Ankara per aver espresso solidarietà agli ostaggi israeliani di Hamas

Va da sé che a nessuno in Europa o alla Uefa venne in mente di colorare uno stadio quando la Turchia giocava agli Europei di calcio, per giunta nei giorni in cui il governo Erdogan usciva dalla Convenzione per la difesa dei diritti delle donne. E il campionato europeo di calcio ospitato dalla Germania nel 2024 sarà “il campionato più politico” di tutti i tempi. La Uefa esorterà i padroni di casa a “combattere ogni forma di discriminazione e garantire che i diritti di tutti siano tutelati”, poiché Euro 2024 “celebra la diversità e l’inclusione”. In linea con questa strategia, i bagni “per tutti i sessi” saranno accessibili negli stadi, tutti gli stadi offriranno opzioni alimentari “culturalmente diverse” e tutti gli arbitri saranno istruiti in modo che siano più “consapevoli degli atti discriminatori che si verificano negli stadi o sui campi da calcio”. L’establishment politico a Berlino era andato di matto dopo che la Fifa aveva vietato la fascia pro-Lgbt "One Love" ai Mondiali di calcio in Qatar. Il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, aveva invitato la nazionale tedesca a indossare comunque la fascia. Il ministro dell'Interno Nancy Faeser aveva persino indossato la fascia “One Love” alla partita di apertura a Doha.