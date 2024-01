La guerra dei plagi. Il caso Harvard e i pericoli per i giornali

C’è un verbo nella lingua inglese americanizzata che un tempo veniva utilizzato quasi esclusivamente dai militari, poi dai servizi d’intelligence, quindi dalla politica: to weaponize, cioè usare o trasformare qualcosa in un’arma, weapon. Dopo l’11 settembre 2001, imperversava nei rapporti della Cia o dell’Fbi. Al Qaida aveva trovato il modo di usare gli aerei civili come armi e c’era il timore che riuscisse a fare lo stesso con batteri e sostanze chimiche o radioattive. Negli anni del Covid, l’accusa è diventata quella di usare i virus come arma. E adesso, nell’èra della polarizzazione politica estrema, si è cominciato a “weaponizzare” tutto ciò che può essere usato contro i rivali ideologici. In questi primi giorni del 2024, per esempio, anche le pubblicazioni accademiche sono diventate armi di distruzione reputazionale.

