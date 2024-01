Il dilemma woke è Israele ed è qui che si gioca la base della cultura occidentale

La questione ebraica è la questione per eccellenza dell’occidente e l’ideologia non poteva che andare a naufragare proprio su questo punto

Il caso delle tre presidenti di Harvard (che lunedì si è dimessa), Mit e Penn University che non riescono a dire al Congresso se invocare il genocidio degli ebrei sia permesso o meno nelle loro università mostra il dilemma della cultura woke, che non a caso è Israele. Per quanto sembri strano, sulla vicenda di Israele si gioca infatti il fondamento della cultura occidentale post Seconda guerra mondiale ed è una battaglia che avviene necessariamente negli Stati Uniti.