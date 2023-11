Siamo messi talmente male che nasce il Council in difesa del free speech

C’è la Giornata Internazionale del Gatto, quella dei Nonni e quella della Gentilezza. Ieri, il Gotha delle università britanniche (London School of Economics, King’s College, Imperial College, University College e altre del prestigioso Russell Group) ha presentato il London Universities Council for Academic Freedom in difesa della libertà di discussione, di ricerca e di insegnamento. Più di cento accademici hanno deciso di prendere il toro per le corna: se in università non impari il libero confronto, se sei costretto a misurare le parole, ad auto-censurarti e a non sbagliare i pronomi; se, per fare casi concreti, ti si impone di “decolonizzare la matematica” contro il privilegio bianco – meno Leibniz, per dire, e più Srinivasa Ramanujan – com’è capitato a John Armstrong del King’s College, se un professore di biologia non solo non può più dire “sesso” ma neanche Pasqua o Quaresima, se l’ambasciatrice israeliana Tzipi Hotovely è costretta dalle proteste degli studenti filopalestinesi a fuggire dal campus della Lse, beh, allora puoi chiudere baracca e burattini. Una generazione è già bell’e andata, si tratta di provare a salvare le nuove leve.

