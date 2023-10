Cari studenti, condannate Hamas: non sono combattenti per la libertà ma terroristi

Tel Aviv. Siamo stati attaccati, ferocemente e volutamente, da un’organizzazione terroristica che si è infiltrata nel paese da terra, aria e mare, con oltre 1.500 uomini armati. Sono entrati nelle nostre case alle 6 di sabato mattina, massacrando le persone nei loro letti, bruciando vive intere famiglie, violentando, mutilando e uccidendo selvaggiamente. Si sono infiltrati in un festival musicale e hanno ucciso giovani innocenti mentre ballavano, erano centinaia, e hanno violentato le donne mentre giacevano accanto ai corpi dei loro amici morti. Sono entrati nelle case di riposo e hanno ucciso e preso in ostaggio gli anziani. Hanno filmato l’uccisione di una donna di 80 anni, e postata sulla sua pagina Facebook: è così che la sua famiglia l’ha scoperto. Hanno sparato, accoltellato, bruciato, trascinato, calpestato, decapitato e rapito le vittime. Civili. Donne. Bambini. Anziani. Attualmente sappiamo che ci sono più di 1.000 morti e più di 2.900 feriti, molti dei quali in condizioni critiche, e oltre 100 ostaggi detenuti a Gaza, tra cui donne, neonati e bambini non accompagnati e anziani che soffrono di demenza senile con più di 70 anni che ora Hamas minaccia di uccidere e decapitare in diretta streaming.

