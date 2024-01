Salvare Harvard dall'ideologia woke e dai codici etici

La reazione al 7 ottobre ha scoperchiato un problema che non si risolve con le dimissioni di un rettore. Ecco un’idea di Costituzione per riportare levatura morale e buon senso nei campus americani

Traduciamo ampi stralci di un intervento dell’imprenditore americano Bill Ackman su X

Mi sono preoccupato per la prima volta per Harvard quando 34 organizzazioni studentesche, la mattina presto dell’8 ottobre, prima che Israele intraprendesse qualsiasi azione militare a Gaza, si sono schierate pubblicamente a sostegno di Hamas, un’organizzazione terroristica riconosciuta a livello mondiale, ritenendo Israele “l’unico responsabile” delle azioni barbare ed efferate di Hamas. Mi sono chiesto: come è possibile? Quando ho visto la dichiarazione iniziale della rettrice Gay sul massacro, ho capito il contesto della dichiarazione di sostegno al terrorismo da parte dei gruppi studenteschi. Le proteste sono iniziate come pro Palestina e poi sono diventate anti israeliane. Poco dopo, l’antisemitismo è esploso nel campus: i manifestanti che hanno violato i codici di condotta di Harvard sono stati incoraggiati dalla mancanza di applicazione delle regole e hanno continuato a testare i limiti di aggressività, intimidazione e disturbo nei confronti degli studenti ebrei e israeliani e del corpo studentesco in generale. Purtroppo, l’antisemitismo rimane una fonte di odio che ribolle anche nelle nostre migliori università.



Qualche settimana dopo, sono andato al campus per vedere le cose con i miei occhi. Ho incontrato una quindicina di membri della facoltà e qualche centinaio di studenti. Alla fine ho concluso che l’antisemitismo non era il fulcro del problema, ma semplicemente un segnale d’allarme preoccupante, nonostante il suo impatto distruttivo sulla vita studentesca e sull’apprendimento nel campus. Ho scoperto che la causa principale dell’antisemitismo a Harvard era un’ideologia che era stata promulgata nel campus, un quadro di oppressori/oppressi, che forniva il baluardo intellettuale dietro le proteste, contribuendo a generare discorsi di odio e molestie anti israeliane e anti ebraiche. Poi ho fatto altre ricerche. Più imparavo, più mi preoccupavo e più mi rendevo conto di essere ignorante riguardo al Dei (Diversità, equità e inclusione), un movimento potente che non solo ha pervaso Harvard, ma il sistema educativo in generale. Ho capito che Diversità, Equità e Inclusione non erano ciò che avevo ingenuamente pensato significassero. Ho sempre creduto che la diversità sia una caratteristica importante per un’organizzazione di successo, ma per diversità intendo la diversità nella sua forma più ampia: diversità di punti di vista, politica, etnia, razza, età, religione, esperienza, contesto socioeconomico, identità sessuale, genere, educazione e altro ancora. Ciò che ho imparato, tuttavia, è che il Dei non si occupa di diversità nella sua forma più pura, ma piuttosto è un movimento di difesa politica per conto di alcuni gruppi considerati oppressi secondo la metodologia del Dei stesso. Secondo il Dei, il grado di oppressione di una persona è determinato in base alla sua posizione nella cosiddetta piramide intersezionale dell’oppressione, in cui i bianchi, gli ebrei e gli asiatici sono considerati oppressori e un sottoinsieme di persone di colore, persone Lgbtq e/o donne sono considerate oppresse. In base a questa ideologia, che è il fondamento filosofico del Dei come proposto da Ibram X. Kendi e altri, si è o antirazzisti o razzisti. Non esiste la possibilità di essere “non razzisti”. Secondo l’ideologia Dei, qualsiasi politica, programma, sistema educativo, sistema economico, sistema di classificazione, politica di ammissione che porti a risultati disuguali tra persone di diverso colore della pelle è considerato razzista.

Di conseguenza, secondo la Dei, il capitalismo è razzista, gli esami Advanced Placement sono razzisti, i test del QI sono razzisti, le aziende sono razziste o, in altre parole, qualsiasi programma, sistema o organizzazione basata sul merito che abbia o generi risultati per le diverse razze che sono in contrasto con la proporzione che queste diverse razze rappresentano nella popolazione in generale è per definizione razzista secondo l'ideologia della Dei. Per essere considerati antirazzisti, bisogna agire personalmente per invertire i risultati diseguali nella società.

Il Dei ha anche preso il controllo della parola. Certi discorsi non sono più ammessi. Le cosiddette “microaggressioni” sono trattate come discorsi di odio. Per proteggere gli studenti sono necessari “avvisi di rischio”. Gli “spazi sicuri” sono necessari per proteggere gli studenti dal trauma inflitto da parole che mettono in discussione la loro visione del mondo appena acquisita. Gli oratori e i docenti del campus con opinioni non approvate vengono sgridati, evitati e cancellati. Questi codici di parola hanno portato all’autocensura, da parte di studenti e docenti, di opinioni sostenute privatamente, ma non più condivise. A Harvard non c’è alcun impegno per la libertà di espressione se non per le opinioni approvate dal Dei. Questo ha portato all’eliminazione di punti di vista conservatori e di altro tipo dal campus e dalla facoltà di Harvard e ha contribuito a far sì che Harvard abbia la più bassa classifica di libertà di espressione tra le 248 università valutate dalla Foundation of Individual Rights and Expression. Quando si esamina il Dei e il suo patrimonio ideologico, non ci vuole molto per capire che il movimento è intrinsecamente incoerente con i valori americani di base. Il nostro paese, sin dalla sua fondazione, si è posto l’obiettivo di creare e costruire una democrazia con pari opportunità per tutti. Milioni di persone hanno lasciato il socialismo e il comunismo per venire in America a ricominciare, perché hanno visto la distruzione operata da una società con pari opportunità. La E di “equità” nel Dei riguarda l’uguaglianza dei risultati, non l’uguaglianza delle opportunità.

Il Dei è razzista perché il razzismo inverso è razzismo, anche se contro i bianchi (ed è notevole che debba sottolinearlo). Il razzismo contro i bianchi è ormai considerato da molti accettabile come non razzismo o, in alternativa, come razzismo accettabile. Sebbene questo sia, ovviamente, assurdo, è diventato il punto di vista prevalente in molte università del paese. Oggi nelle università, negli affari o in altro modo, si possono dire cose sui bianchi che, se si sostituisse la parola “bianco” con “nero”, le conseguenze sarebbero costose e gravi. Per affermare ciò che dovrebbe essere evidente, il fatto che un’affermazione sia razzista o meno non dovrebbe dipendere dal fatto che il bersaglio del razzismo sia un gruppo che attualmente rappresenta la maggioranza o la minoranza del paese o coloro che hanno un colore della pelle più chiaro o più scuro. Il razzismo contro i bianchi è riprovevole tanto quanto quello contro i gruppi con la pelle più scura. Le parole più famose di Martin Luther King sono istruttive: “Ho un sogno: che i miei quattro figli piccoli vivano un giorno in una nazione in cui non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per il contenuto del loro carattere”. Ma eccoci qui, nel 2024, a cui viene chiesto e in alcuni casi richiesto di usare il colore della pelle per ottenere risultati nelle ammissioni (recentemente ritenuto illegale dalla Corte suprema), negli affari (probabilmente illegale, ma comunque accade) e nel governo (anch’esso, nella maggior parte dei casi, credo sia illegale, tranne che, a quanto pare, negli appalti pubblici), piuttosto che il contenuto del carattere di una persona. In quanto tale, la meritocrazia è un anatema per il movimento Dei.



Sono stato accusato di essere un razzista dal presidente della NAACP, tra gli altri, quando ho postato su X che avevo appreso che il processo di ricerca del rettrice di Harvard aveva escluso i candidati che non soddisfacevano i criteri Dei. Non ho detto che l’ex rettriceGay è stata assunta perché era una donna nera. Ho semplicemente detto che avevo sentito dire che il processo di ricerca, per sua natura, escludeva una grande percentuale di potenziali candidati a causa delle limitazioni del Dei. La mia non era un’affermazione razzista. Era semplicemente la verità empirica sul processo di ricerca di Harvard che ha portato all’assunzione di Gay. Quando l’ex presidente Gay è stata nominata, sapevo poco di lei, ma istintivamente ero felice per Harvard e per la comunità nera. Anch’io ho festeggiato questo risultato. Sono ispirato e commosso dai successi altrui, e ho pensato all’assunzione di Gay come a una pietra miliare importante e significativa per la comunità nera.



In sintesi, per sistemare Harvard c’è molto più lavoro da fare della semplice sostituzione del suo rettore. Detto questo, la scelta del prossimo è un compito di importanza cruciale, e le persone principalmente responsabili di questa decisione non hanno un buon curriculum per farlo, in base alla loro storia recente, né hanno fatto un buon lavoro nel gestire gli altri problemi che ho identificato sopra. Cosa dovrebbe accadere, quindi? Il Consiglio di amministrazione della Corporation non dovrebbe rimanere al suo posto, protetto dall'insolita struttura di governance che gli ha permesso di ottenere il suo posto. La presidente del Consiglio di amministrazione, Penny Pritzker, dovrebbe dimettersi insieme agli altri membri del Consiglio che hanno condotto la campagna per mantenere Claudine Gay, hanno orchestrato la strategia per minacciare i media, hanno aggirato il processo di valutazione del plagio e hanno contribuito in modo significativo al danno che è stato fatto. Si dovrebbero poi individuare nuovi membri del consiglio di amministrazione della Corporazione che apportino al consiglio una vera diversità, di punti di vista e non. Il Consiglio di amministrazione non deve essere composto principalmente da persone che condividono la stessa politica e le stesse opinioni sul Dei. I nuovi membri del Consiglio di amministrazione dovrebbero essere scelti con un processo trasparente e con l’assistenza del Consiglio di sovrintendenza, composto da 30 persone. Non c’è alcun motivo per cui il consiglio di amministrazione di Harvard, composto da 12 amministratori indipendenti, non possa essere composto dai membri più impressionanti, di grande integrità, intellettualmente e politicamente diversi del nostro paese e del mondo. Abbiamo un sacco di persone notevoli tra cui scegliere, e il lavoro di amministratore è appena diventato molto più interessante e importante. Non è più, né dovrebbe mai essere, una carica onorifica e altamente politica.



L’ufficio per la diversità, l’equità, l’inclusione e l’appartenenza (Odeib) dovrebbe essere chiuso e il personale dovrebbe essere licenziato. L’Odeib ha già eliminato gran parte dell’ideologia e delle strategie che erano presenti sul suo sito web quando io e altri abbiamo sollevato dubbi sul modo in cui l’ufficio opera e su chi rappresenta o meno. La rimozione di parti del sito web non risolve l’ideologia fondamentalmente errata e razzista di questo ufficio e mette ulteriormente in discussione la legittimità dell’Odeib. Harvard deve tornare a essere un’istituzione meritocratica, che non discrimini i docenti o gli studenti in base al colore della loro pelle, e in cui la diversità sia intesa nella sua forma più ampia, in modo che gli studenti possano imparare in un ambiente che accolga punti di vista diversi da parte di docenti e studenti provenienti da contesti ed esperienze veramente diversi. Harvard deve creare un ambiente accademico con una vera libertà accademica e di parola, dove l’autocensura, i codici di parola e la cultura della cancellazione siano banditi per sempre dal campus. Harvard deve diventare un ambiente in cui tutti gli studenti, di qualsiasi orientamento, si sentano a proprio agio nell'esprimere le proprie opinioni e nell’essere se stessi. Nel mondo degli affari, questo si chiama creare una grande cultura aziendale, che inizia con una nuova leadership e il giusto tono ai vertici. Non richiede la creazione di un’enorme burocrazia amministrativa. Questi sono i cambiamenti minimi necessari per iniziare a riparare i danni che sono stati fatti.

Alcuni docenti dell’Università della Pennsylvania hanno proposto una nuova costituzione che si può trovare all’indirizzo http://pennforward.com e che è stata firmata da più di 1.200 docenti della Penn, di Harvard e di altre università. Harvard farebbe bene ad adottare la nuova costituzione proposta dalla Penn o una simile prima di cercare di assumere il suo prossimo presidente. Una condizione per l’assunzione del nuovo rettore di Harvard dovrebbe essere la richiesta che si impegni a rispettare rigorosamente la nuova Costituzione. Dovrebbe prestare un giuramento in tal senso.



E’ giunto il momento di ripristinare la Veritas a Harvard e di tornare ad essere un esempio che laurea leader ben informati, altamente istruiti, di esemplare levatura morale e buon senso, che possono contribuire a riunire il nostro paese, a far progredire la nostra democrazia e a identificare le nuove importanti scoperte che ci aiuteranno a salvarci da noi stessi.

Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Diamoci da fare.