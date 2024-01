Taipei non sarà Hong Kong. L'esempio dell'ex colonia inglese

I taiwanesi vanno al voto di sabato senza fidarsi delle promesse di Pechino. Il tentativo di applicare la forumula "un paese, due sistemi", come avvenuto ad Hong Kong, non convince Taipei

Hong Kong. “La Hong Kong che conoscevamo, oggi non esiste più”. Nella voce di Bonnie c’è un’ombra di nostalgia, mentre si muove con passo deciso tra gli shopping mall di Causeway Bay. “Non solo abbiamo sempre meno libertà, ma”, aggiunge questa ragazza nata alla fine degli anni Novanta, “Pechino sta riuscendo a imporre il suo sistema di valori in città”. Già alle elezioni di quattro anni fa, è stata proprio la repressione delle proteste di Hong Kong e la volontà di Xi Jinping di imporre anche a Taiwan la formula “un paese, due sistemi” a spingere i taiwanesi a dare un nuovo mandato alla presidente del Partito democratico progressista Tsai Ing-wen. “A Taiwan”, dice al Foglio Emily Lau, storica attivista pro democrazia e già membro del Consiglio Legislativo di Hong Kong, “hanno detto molto presto, già negli anni Ottanta e Novanta, che ‘un paese, due sistemi’ non poteva funzionare per loro. E ora, naturalmente, lo dicono ancora più forte”.