Lo strano caso del funzionario di stato francese che ama Pyongyang

L’ultimo coup de théâtre si è consumato lo scorso 13 ottobre, quando il Consiglio di stato ha confermato la sospensione temporanea di Benoît Quennedey, alto funzionario del Senato francese, che nel novembre del 2018 era stato incriminato per “alto tradimento attraverso la rivelazione di informazioni a una potenza straniera” e “intelligence con una potenza straniera”: incriminazione che aveva scatenato una spietata battaglia giudiziaria tra questo 47enne originario della Borgogna e il presidente della Camera alta francese, il gollista Gérard Larcher. La “potenza straniera” con cui è sospettato dai servizi segreti interni francesi (Dgsi) di intrattenere rapporti profondi non è altro che la Corea del nord di Kim Jong Un: una passione, quella per Pyongyang, nata negli anni Novanta, quando Quennedey era uno studente di Sciences Po e in seguito dell’Ena, le due superscuole delle élite, quelle che sfornano i futuri presidenti, ministri e grand commis della République.

