Il piano a lungo termine di Kim Jong Un riguarda la figlia e una eventuale guerra a Taiwan

I colpi d'artiglieria contro l'isola di Yeonpyeong e una nuova fase aggressiva di Pyongyang. In Corea del sud in molti sono convinti che in caso di conflitto nello Stretto di Taiwan, il dittatore nordcoreano potrebbe cogliere l'occasione per attaccare davvero

L’unico occidentale ad averla tenuta in braccio almeno una volta, per quel che ne sappiamo, è il cestista dell’Nba Dennis Rodman, amico personale del dittatore Kim Jong Un. E’ grazie a lui che conosciamo il nome della figlia di Kim, che è Ju Ae. E adesso, grazie a una informativa al governo dell’Agenzia di intelligence della Corea del sud, sappiamo anche che è molto probabile che sia questa bambina di una decina d’anni (non sappiamo con certezza nemmeno quando sia nata) a essere stata designata erede ufficiale al regime di Pyongyang. L’intelligence di Seul ha sbagliato molte volte in passato le previsioni sulla Corea del nord, e quindi nella stessa informativa sottolinea il fatto che siano ancora aperte diverse ipotesi – compresa quella della sorella del leader, Kim Yo Jong, già da tempo addestrata al potere dittatoriale con ruoli di estrema e delicata responsabilità. Quel che è certo però, secondo gli analisti, è che il leader Kim Jong Un sta preparando la sua successione, e probabilmente “ha iniziato presto a farsi accompagnare dalla figlia giovanissima perché non vuole che succeda a lei quello che è successo a lui: essere precipitato giovane e inesperto all’improvviso, alla morte del padre, nel ruolo massimo di potere”, spiega al Foglio Cho Yun-young, docente di Relazioni internazionali alla Chung-Ang University di Seul. Del resto, la Corea del nord ha un regime ereditario, e solo il sangue dei Kim è legittimato a governarla: “Kim Il Sung fece lo stesso con il figlio Kim Jong Il, e lo preparò alla successione per ben vent’anni: aveva visto l’esempio di Mao, in Cina, e le lotte di potere dopo la sua morte, e aveva capito che la successione doveva essere dinastica, sicura, ben preparata”. Kim si mostra sempre più spesso sui media al fianco di sua figlia Ju Ae, ed è un segnale importante soprattutto in questa fase della Corea del nord, aggressiva come in pochi momenti della storia recente.