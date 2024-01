Sulle isole Matsu: la linea del fronte della democrazia taiwanese

Al porto Fuhao di Nangan, l’isola più grande delle Matsu, tutti i giorni partono e approdano con carichi di merci e bagagli centinaia di persone, con mete diverse: le altre isole dell’arcipelago, l’isola principale di Taiwan, oppure la Cina. L’unica corsa che impiega una notte intera è quella che collega le Matsu al porto di Keelung, nel nord di Taiwan. In un’ora soltanto, invece, si arriva dall’altra parte dello Stretto, al porto di Mawei, nella città cinese di Fuzhou. E’ questa la contraddizione che rende le isole Matsu la prima linea del fronte nel conflitto infinito fra “le due Cine”, la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Cina: l’essere da sempre più vicine a Pechino che a Taipei. Ed è anche il motivo per cui questo arcipelago formato da cinque isole principali, che dista dal suo punto più vicino soltanto una decina di chilometri dal Fujian, la provincia nella costa est della Cina, e quasi duecento da Taipei, è dal giorno dell’arrivo delle truppe del Kuomintang di Chiang Kai-shek caratterizzato da un’altissima presenza militare. Dal 1949 le Matsu, insieme a Kinmen – l’altro avamposto taiwanese vicinissimo a Pechino – convivono con la minaccia dell’invasione cinese, sotto bersaglio costante della Repubblica popolare cinese, soprattutto a partire dal 1958, durante la Seconda crisi dello Stretto di Taiwan. In quel periodo le Matsu arrivarono a ospitare il numero più alto di soldati, cinquantamila, che poi negli anni sono gradualmente diminuiti. Capita di vederne ancora molti confondersi fra i turisti delle isole. “Sappiamo che le Matsu potrebbero essere tra le prime isole a essere prese dalla Cina in caso di un’invasione, quindi ci prepariamo a tutti i possibili scenari e a tutte le tattiche di combattimento”, dice Li, un militare al porto di Nangan che aspetta di imbarcarsi per Xiju, una delle isole Matsu raggruppate sotto il nome ufficiale di “contea di Lienchiang”. Si è arruolato nell’esercito taiwanese cinque anni fa e in quanto militare non può andare in Cina, a Shanghai dove vive suo padre, ma questo, dice, non influenzerà la sua determinazione a resistere alle forze cinesi se e quando sarà il momento. Li racconta delle intimidazioni dei pescherecci cinesi che “si avvicinano molto alle nostre coste”, e dice di essere pronto a un’ipotetica guerra con Pechino: “Anche le generazioni precedenti hanno sempre vissuto con la minaccia di un’invasione, e se dovesse scoppiare un conflitto non sarebbe una sorpresa. Non ho paura della guerra, ma ovviamente non voglio che accada: qui non vogliamo la guerra ma non vogliamo nemmeno la Cina”.

