Gli aiuti di stato europei per Berlino

La Commissione europea ieri ha autorizzato per la prima volta aiuti di stato per “pareggiare” i sussidi offerti dall’Inflation reducation act (Ira) dell’Amministrazione Biden ed evitare che una società del greentech trasferisca investimenti e produzione negli Stati Uniti. I beneficiari sono la Germania e la svedese Northvolt, che riceverà dal governo di Olaf Scholz 700 milioni di euro di sovvenzioni dirette e 202 milioni di garanzie per costruire un impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici. Senza gli aiuti di stato tedeschi, “Northovolt avrebbe impiantato lo stabilimento negli Stati Uniti, dove avrebbe beneficiato degli aiuti dell’Ira. Ora gli investimenti e i posti di lavoro saranno nell’Ue”, ha detto la vicepresidente responsabile della Concorrenza, Margrethe Vestager. Durante la conferenza stampa, al suo fianco c’era il ministro tedesco dell’Economia, Robert Habeck.

