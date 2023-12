All'orgine dell'ostilità trumpiana nei confronti di Kyiv. Ce li abbiamo 70 euro?

Il Congresso americano ha chiuso la settimana extra di lavoro senza aver votato né sugli aiuti all’Ucraina (e a Israele e Taiwan) né sulla sicurezza del suo confine sud: “Si prende una vacanza dalla storia”, titola il suo editoriale il Wall Street Journal, augurandosi che dopo le feste un accordo e un voto ci siano perché altrimenti “il fallimento sarebbe un disastro per l’interesse nazionale americano e per la sicurezza”. Il quotidiano conservatore indugia sulle responsabilità del presidente democratico Joe Biden, che non ha inviato armi adatte e sufficienti a Kyiv prima di quest’ultimo pacchetto e che non ha un piano per affrontare l’aumento del flusso di migranti in America, ma ricorda anche che il sostegno a Kyiv, ancorché in linea con quel che il mondo conservatore tradizionalmente pensa del ruolo degli Stati Uniti nel mondo a difesa delle democrazie, è conveniente dal punto di vista economico e necessario dal punto di vista della sicurezza: “A destra, i critici del sostegno all’Ucraina si lamentano del fatto che l’aiuto a Kyiv possa bruciare tutte le riserve di armi americane che possono un giorno servire nel Pacifico o altrove. Ma questa è un’altra ragione per dare il via libera a un investimento supplementare”, perché queste armi vengono prodotte in America – e quindi contribuiscono alla crescita interna – e gli arsenali americani devono comunque essere rimpolpati.

