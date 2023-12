Il piano tra Iran e Siria per uccidere due reporter inglesi

Degli agenti del regime di Teheran hanno assoldato un trafficante per freddare due giornalisti di Iran International che avevano lavorato per molto tempo alla Bbc. Oggi l'uomo ingaggiato da persone vicine ad Assad racconta nei dettagli quello che era stato organizzato

I due giornalisti di Iran International a Londra avevano un nome in codice: “lo sposo” e “la sposa”. Degli agenti del regime di Teheran avevano assoldato un trafficante di persone siriano, gli avevano promesso 200 mila dollari e gli avevano detto: “Questa cosa di Londra deve finire”, lo sposo e la sposa “devono essere terminati”. Lo sposo è Fardad Farahzad, per dieci anni alla Bbc, uno dei volti più conosciuti dell'informazione internazionale sull'Iran. La sposa è Sima Sabet, anche lei per molto tempo alla Bbc e oggi a Iran International, dove conduce una trasmissione quotidiana. Quando il piano per ucciderli è stato in parte riconosciuto dalle autorità britanniche, sono stati entrambi spostati negli Stati Uniti.