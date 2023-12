Il leader del Labour Starmer va al confine con la Russia a parlare di vittoria in Ucraina

Sappiamo tutti che cosa succede “quando si è morbidi” con Vladimir Putin, ha detto Keir Starmer, il leader del Labour britannico che ieri è andato a fare una visita di Natale alle truppe inglesi di stanza in Estonia nella base della Nato al confine con la Russia. Per questo, perché la minaccia russa non si estingue e non ha limiti, il sostegno inglese “è indefesso”, ha detto Starmer, che come obiettivo ha soltanto la vittoria dell’Ucraina contro l’esercito di Mosca, unica polizza per il futuro per tutti gli alleati di Kyiv.

