Chi andrà a Mosca, chi a Tel Aviv? Il valzer diplomatico

Il nuovo rappresentante dell’Italia in Russia sarà per la prima volta una donna. E’ Cecilia Piccioni, ex ambasciatore in Vietnam, e oggi vicecapo di gabinetto del ministro degli Esteri Antonio Tajani. La decisione è stata ufficializzata l’altro ieri, durante la conferenza degli ambasciatori che si è appena chiusa alla Farnesina. E’ la nomina più importante di un giro particolarmente complicato per il ministero.