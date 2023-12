Pulizie di Natale al Senato americano

Poche vacanze quest’anno per i senatori americani. Il capo del partito di maggioranza, il democratico di New York Chuck Schumer, anche questa settimana ha detto che si lavora. Il tempo per il pranzo in famiglia e si torna a Washington il 2 gennaio. Schumer sta provando ad approvare il pacchetto di aiuti per gli alleati: voleva approvarlo prima di Natale, ma si dovrà aspettare il 2024. Dentro al pacchetto ci sono gli aiuti a Ucraina, Taiwan e Israele, voluti dai democratici, e fondi per il confine con il Messico, voluti dal Gop. L’opposizione viene solo da una parte dei repubblicani, i trumpiani, che vorrebbero misure antimmigrazione ancora più dure, che cercano di sfruttare il bideniano desiderio di difesa degli alleati, continuando a ignorare le visite americane di Zelensky. Il leader della minoranza, Mitch McConnell, ha permesso un rarissimo momento bipartisan facendo una dichiarazione congiunta con Schumer sulla necessità di far passare il prima possibile il pacchetto.

