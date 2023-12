Cosa sappiamo della strage all'Università di Praga

Prima ha ucciso il padre, a casa, poi è andato in università, a Praga, per seguire le sue lezioni. Non si è però diretto alla sua facoltà, ma a Filosofia e lì ha iniziato a sparare. Il bilancio dice: 15 morti, più di venti feriti. Molti studenti e professori si sono barricati nelle aule, altri sono scappati e si sono nascosti per sfuggire alla furia omicida di questo studente di 24 anni che infine è morto – non è chiaro se sia stato colpito dalle forze dell’ordine intervenute o se si sia suicidato. Il suo nome sarebbe David Kozak, secondo alcuni studenti che lo hanno riconosciuto, e su Telegram avrebbe scritto: “Mi presento, mi chiamo David e voglio attaccare una scuola e poi suicidarmi. Ho sempre desiderato uccidere, pensavo che in futuro sarei diventato un maniaco. Poi, quando Ilnaz Galyaviev ha fatto esplodere la sua scuola, mi sono reso conto che era molto più vantaggioso commettere omicidi di massa che seriali. Mi sono seduto, ho aspettato, ho visto l’azione di Alina nel mio sogno e mi ha dato l’ultima spinta. Era come se fosse venuta in mio aiuto dal cielo al momento giusto”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE