Il sangue di Biden. Dai fondi a Kyiv all'impeachment, i repubblicani vogliono spolpare il presidente

La Camera, a maggioranza repubblicana, ha votato per autorizzare le indagini e dare l’inizio alla procedura per la messa in stato d'accusa: una specie di vendetta rispetto a quello che ha vissuto Trump

I due impeachment non erano serviti a fermare Donald Trump quando era alla Casa Bianca. Ora che c’è Joe Biden i repubblicani provano anche loro a usare questo strumento costituzionale per colpire il presidente. Da istituto giuridico raramente usato, l’impeachment – prima ne erano stati vittima solo in due, Clinton e Andrew Jackson – sembra diventato un’arma automatica contro gli avversari. La Camera, a maggioranza repubblicana, ha votato per autorizzare le indagini e dare l’inizio all’inchiesta. L’obiettivo della fronda Maga è mostrare che Biden ha facilitato gli affari del figlio Hunter che lavorava per aziende ucraine e cinesi, e che avrebbe mentito sul suo ruolo e sui suoi guadagni. Fino a ora dalle decine di migliaia di documenti e dalle testimonianze non risulta nulla di illegale. Hunter, il grande feticcio della destra, ha parlato due giorni fa davanti al Campidoglio per difendere sé stesso e il padre. La Camera, principale terreno della guerra civile in corso tra i repubblicani, più che un organo legislativo è diventata una macchina per sfibrare il presidente.