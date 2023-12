Il gran lavoro di Biden, sul lavoro

Quasi 200 mila occupati in più a novembre e disoccupazione ai minimi. Dati che però non è detto siano sufficienti a garantire la rielezione contro Trump

Negli Stati Uniti quasi 200 mila posti di lavoro in più a novembre, 199 mila per la precisione, sono un dato per certi versi inaspettato, che segnala una crescita più duratura e robusta di quanto si immaginasse, trainata evidentemente dalla liquidità accumulata negli anni della pandemia. L’aumento dell’occupazione include circa 40 mila addetti dell’automotive e di settori correlati, che sono tornati al lavoro dopo i lunghi scioperi (o che erano stati bloccati dagli scioperi). Secondo il dipartimento del Lavoro americano il tasso di disoccupazione è sceso al 3,7 per cento, uno dei livelli più bassi dalla fine degli anni Sessanta. Il mercato del lavoro è molto robusto sia perché aumentano gli occupati sia perché si riducono gli inattivi, che entrano nel serbatoio di persone in cerca di occupazione che sono i disoccupati.