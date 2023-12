Le parole di Mr Kirby molto criticato per le sue idee chiare su Ucraina e Israele

Dopo un’altra giornata di crisi a Gaza, il mese scorso, un giornalista ha chiesto a John Kirby, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, se il sostegno del presidente Biden alla risposta militare di Israele contro Hamas costituisse un sostegno al “genocidio” contro i palestinesi. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale ha risposto: “Questa parola, ‘genocidio’, viene usata in modo inappropriato da molte persone”, e ha ribaltato l’accusa: “Quello che Hamas vuole, senza alcun dubbio, è un genocidio. Vuole cancellare Israele dalla cartina geografica. Se vogliamo iniziare a usare questa parola, bene. Usiamola in modo appropriato”. È stata una tipica risposta di Kirby: diretta, chiara e inequivocabilmente favorevole alle politiche filo israeliane dell’Amministrazione. Ufficialmente, il contrammiraglio in pensione della Marina parla a nome del Consiglio di sicurezza, un ramo consultivo della Casa Bianca. Ma le crisi gemelle di Gaza e dell’Ucraina hanno assegnato a Kirby, 60 anni, un ruolo ancora più importante, in quanto persona di riferimento dell’Amministrazione Biden su entrambe le questioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE