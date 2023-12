Francia e Italia con meno austerità, ma soltanto fino al 2027

Bruxelles. I ministri delle Finanze dell’Unione europea non hanno ancora trovato un accordo sulla revisione della governance economica, ma il compromesso che sta emergendo sul nuovo Patto di stabilità e crescita è di ispirazione molto più tedesca di quanto sperato da chi voleva mettere fine all’austerità. Riduzione dell’1 per cento del debito l’anno, deficit all’1,5 per cento nel lungo periodo: gli impegni di bilancio sono di poco inferiori a quelli che venivano imposti dal vecchio Patto. Dopo aver accettato le condizioni poste dalla Germania, Francia e Italia hanno ottenuto una concessione minima. Fino al 2027 la Commissione potrà applicare una flessibilità dello 0,2 per cento del pil, tenendo conto del livello elevato degli interessi sul debito. Il 2027 è l’anno delle elezioni per entrambi i paesi. Poi l’austerità potrà tornare con tutta la sua forza.

