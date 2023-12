La minaccia iraniana dietro al nuovo antisemitismo globale

Valeva il 7 ottobre e vale ancora di più oggi. E il punto è semplice e drammatico: cosa occorre fare, oggi, per difendersi, senza ipocrisie, dal nuovo antisemitismo mondiale? Tra le lezioni più importanti lasciate in eredità da Henry Kissinger ai suoi successori ce n’è una particolarmente attuale che riguarda un dettaglio spesso rimosso del conflitto in medio oriente. Un dettaglio composto da una parolina formata da quattro lettere che tutti coloro che da due mesi a questa parte cercano di contestualizzare la guerra tra Hamas e Israele scelgono volutamente di non considerare: l’Iran. Poco più di un mese fa, il 19 ottobre, nel corso di un discorso tenuto alla Alfred E. Smith Memorial Foundation, Kissinger ha mostrato ai suoi interlocutori cosa vuol dire indicare la presenza, in medio oriente, del re nudo. “I progressi in questa regione – ha detto Kissinger – passano dalla presenza diretta e attiva della diplomazia americana. Gli Stati Uniti devono fare di tutto per rivitalizzare il proprio ruolo storico nell’area. Ma questo richiede che l’America riconosca che, mentre Gerusalemme rinnova il suo contributo per portare avanti un ordine regionale duraturo, non ci sarà mai pace duratura finché l’Iran circonderà Israele con decine di migliaia di armi avanzate”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE