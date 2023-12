La gran stoffa di Henry Kissinger

Henry Kissinger, come prima di lui Metternich e Castlereagh, da lui studiati per tempo, ha testimoniato in cento anni di vita che l’esistenza storica dell’umanità, l’unica esistenza che si conosca una volta esperita l’interpretazione dei sogni, è una inevitabile sottrazione aritmetica: il benessere di stati, nazioni, comunità, individui meno (-) le sofferenze necessarie a produrlo. Ora non sono pochi quelli che trattano la sua eredità intellettuale e pratica come un’ipocrisia, perché la procedura realista smentirebbe la retorica idealista, ma si vorrebbe sapere quale formula sia mai meno ipocrita di quella kissingeriana. Sotto l’impulso potente e coerente della politica americana nella fase culminante e finale della Guerra fredda, una guerra fino a prova contraria provvisoriamente vinta dal mondo libero e individualista e provvisoriamente perduta dal mondo della tirannia collettivista, tutto è provvisorio nel tempo, tutto è sempre in precario equilibrio, hanno sofferto in tanti: i vietnamiti del nord e del sud, i cambogiani, i laotiani, i bengalesi, i cileni, gli argentini e molti altri popoli e individui che non si saprebbe contare. Ma si è frattanto messo un limite alla povertà e alla fame in Asia e in Africa, si sono offerte prospettive di pace a Israele e agli arabi confinanti, che le hanno accolte a Camp David, ai palestinesi, che le hanno rigettate a Oslo, si è liberata mezza Europa, si è chiuso il Gulag che ha lasciato il posto a forme meno diffuse e disperate di repressione autocratica, si sono difese le istituzioni democratiche e liberali che consentivano e consentono il dissenso radicale più estremo, si è promossa la globalizzazione dei mercati e la tecnologia fino al vertice dubbio ma promettente dell’intelligenza artificiale. La sottrazione ha funzionato e Henry Kissinger, con le sue procedure ciniche e le sue idee di conciliazione tra diversi e opposti e di contrappeso tra le forze e gli interessi, in tutto questo caos in apparenza inestricabile è entrato per la via reale, con un peso individuale, quello dello statista, probabilmente ineguagliato nel Novecento.

