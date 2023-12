Così Elon Musk è diventato il megafono dei complottisti contro Biden 

“Lo consideriamo un posto sempre più ostile”, ha detto a Politico Rob Flaherty, vicedirettore della campagna per la rielezione di Joe Biden alla Casa Bianca. L’oggetto della discussione è X, l’ex Twitter, un social network che negli ultimi dieci anni è diventato il mezzo preferito da politici, giornalisti, policy-maker, lobbyisti e attivisti. Ora non più, e la colpa sarebbe solo in parte della trasformazione in corso nel panorama social, soprattutto a causa dell’ascesa di TikTok: oggi il sito sembra diverso, meno popolato e meno vivo, e oggetto di scorribande di troll ed estremisti, che siano bot o umani. “All’inizio era un posto utile per comunicare con le élite e i reporter e le persone molto informate”, ha spiegato Flaherty, che ha sottolineato l’importanza delle sottoculture legate alle minoranze (come il Black Twitter o il Latino Twitter). Al loro posto, secondo il bideniano, oggi rimarrebbero “un sacco di attori d’estrema destra e di disinformazione”. Una dichiarazione che segnala la spaccatura in corso tra i democratici e l’attuale gestione di X, nel pieno di un periodo particolarmente conflittuale per il suo proprietario Elon Musk, che negli ultimi giorni ha condiviso un tweet su una vecchia bufala antisemita, causando un fuggi-fuggi di inserzionisti di rilievo, per poi mandarli letteralmente a quel paese (“Go. Fuck. Yourself”) in un evento dal vivo del New York Times.

